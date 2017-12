Spotify prepara playlist especial para Corinthians x Palmeiras

No ano do centenário do dérbi, Corinthians e Palmeiras farão neste domingo, 5, em Itaquera, um dos clássicos mais importantes de pelo menos os últimos 17 anos. Visando promover a paz no dérbi paulista, as duas diretorias se juntaram ao aplicativo de música Spotify e geraram uma playlist especial que será publicada na página dos dois times.

Ainda ocorrerá outra ação: a banda de pagode Inimigos da HP tocará na sede do Spotify em São Paulo. O grupo de pagode conta com torcedores dos dois times, que debaterão o jogo e cantarão no encontro, que será transmitido ao vivo nas páginas de Facebook e YouTube dos clubes.

Uma ilustração especial foi feita pelo estúdio Mauricio de Souza, representando Cascão e Cebolinha torcendo para seus times em harmonia e com amizade.

O clássico entre Corinthians e Palmeiras completa 100 anos em 2017, e as diretorias dos dois clubes fizeram ações em conjunto ao longo do ano, como a utilização da hashtag #MaiorClássicoDoMundo e a criação de um selo especial para as partidas.

Alvinegros e alviverdes não faziam um clássico tão importante desde a semifinal da Copa Libertadores de 2000. À ocasião, os palmeirenses se deram melhor já que, na disputa de pênaltis, Marcos defendeu a cobrança de Marcelinho Carioca e classificou a equipe para a final daquele ano.