'Stevie Wonder não precisaria do vídeo', diz Renato Gaúcho sobre pênalti

A arbitragem do chileno Julio Bascuñan na primeira final da Copa Libertadores entre Grêmio e Lanús, da Argentina, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, foi muito polêmica. Ao final do duelo, vencido pelos brasileiros por 1 a 0, os jogadores dos dois times foram reclamar junto ao trio de arbitragem no meio de campo e por pouco uma briga não aconteceu por causa dos nervos à flor da pele de ambos os lados.

Ao final do jogo, o técnico do Grêmio Renato Gaúcho disse não ter entendido o motivo de não ter sido usado o recurso de vídeo no lance final do jogo, no qual Jael foi derrubado na área por Alejandro Silva.

“Acho que vocês viram ali. A única coisa que eu vou perguntar à Conmebol é o vídeo. É inadmissível, o árbitro estava a 3 metros do lance. Não estava encoberto por ninguém. O Stevie Wonder não precisaria do vídeo”, afirmou o técnico na entrevista coletiva após a partida na Arena do Grêmio. “Ele levou o apito na boca e não deu”.

A mesmo reclamação foi feita pelo lateral-esquerdo Bruno Cortez. "Pra que tem vídeo se não usam? Palhaçada isso", disse o jogador. "Unanimidade que foram dois pênaltis a nosso favor não marcados. A vantagem é importante. Nos impusemos no segundo tempo, fizemos o gol e vamos em busca deste título", avaliou o volante Ramiro.

A vitória dá uma vantagem ao Grêmio para o confronto da volta, na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, na cidade de Lanús, na região metropolitana de Buenos Aires. O time gremista joga pelo empate e qualquer derrota por um gol de diferença levará a decisão para a prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.