Suárez admite que ficou com medo do Barça não o contratar após mordida

Gerard Piqué atacou de jornalista mais uma vez. Depois de entrevistar o craque Neymar, o zagueiro falou com Luis Suárez, seu companheiro de equipe no Barcelona. Entre os assuntos polêmicos da conversa, está a famosa mordida na Copa do Mundo e a contratação pelo clube catalão.

+ Messi presta homenagem a Ronaldinho: 'Aprendi muito com você'

+ Torcedor grita 'Vai, Corinthians!' durante partida do Aberto da Austrália

+ Tevez: 'Levo meu filho à favela comigo para apanhar e não desmunhecar'

Suárez admitiu que chorou quando soube do interesse do Barcelona mesmo após a confusão no Mundial. "Temi que o Barça não me contratasse, e era tudo pra mim... Eu queria realizar o meu sonho de jogar pelo Barcelona e tudo quase foi por água abaixo. Dias depois do acontecimento (mordida no Chiellini) é que cai a ficha. Me tiraram do Mundial, mas quando falei com Zubi e o presidente, disseram para eu ficar tranquilo, que o Barça me queria da mesma forma", contou. "E não tenho problemas de dizer que chorei porque estavam me aceitando. E eu passando por todos os momentos ruins que passei e pela "cagada" que havia feito, era complicado confiar em mim. A verdade é que o Barça se portou de forma espetacular comigo e sempre vou estar agradecido", completou.

O jogador também falou sobre as seleções favoritas para a Copa deste ano. "A seleção favorita é o Uruguai (risos)... Creio que tem muitas seleções favoritas, obviamente as europeias. Alemanha por ser a última campeã, Espanha por estar jogando muito bem... Gosto muito da França também pelos jogadores que tem. Vários jovens de qualidade. Capaz de chegar mais forte em 2022... E depois, obviamente coloco Argentina, Brasil e Uruguai", disse.