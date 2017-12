Sub-11 e sub-13 do Palmeiras arrebentam e conquistam títulos

As categorias de base do Palmeiras estão arrebentando e nesse domingo conquistaram mais dois títulos para o clube. O sub-11 e o sub-13 estão em alta e ambas as categorias venceram o Campeonato Paulista diante do Guarani e Santos, respectivamente.

O sub-11 tinha o empate a seu favor após um 0 a 0 do primeiro jogo, mas foi campeão depois de uma vitória em cima do Guarani por 2 a 0 na Academia de Futebol 2, em Guarulhos. Já o sub-13 empatou o primeiro jogo da decisão contra o Santos por 3 a 3 e só a vitória garantia a taça. Vitória essa que veio com uma goleada por 3 a 0 em plena Vila Belmiro. Além dessas categorias, o sub-15 do Palmeiras também está na final do Paulistão sub-15 e vai jogar contra o Santos.

É CAMPEÃO! Se liga na festa que a garotada do Sub-11 fez depois de vencer o Guarani e garantir o bicampeonato Paulista!#AvantiPalestra pic.twitter.com/z4kYMJKZKE — SE Palmeiras (@SEPalmeiras) 21 de novembro de 2016