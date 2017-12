Sub-17 do Palmeiras vence o São José por 15 a 0 no Campeonato Paulista

Um resultado bastante incomum no futebol profissional aconteceu neste sábado, no jogo do Palmeiras contra o São José, pelo Campeonato Paulista Sub-17.

Em partida na a Academia de Futebol 2, em Guarulhos, o Verdão venceu por 15 a 0, com gols de Aníbal (seis), Guilherme (dois), Daniel (dois), Bernardo, Patrick, Tomas e Alan. O domínio palmeirense foi tanto que, no intervalo, ao fim do primeiro tempo, o placar já mostrava 8 a 0.

Com o resultado, o Palmeiras assumiu a liderança do Grupo 8, ao lado do Osasco FC, com 15 pontos ganhos.