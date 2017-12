Sub-19 do São Paulo volta a humilhar adversário após vencer por 30 a 0

O São Paulo empatou na última segunda-feira em casa contra o Grêmio e, apesar de continuar na zona do rebaixamento, o time mostrou que ainda pode sair dessa situação incômoda. Mas quem está fazendo bonito mesmo é o time sub-19 do Tricolor, que marcou 59 gols em dois jogos e não levou nenhum.

O São Paulo venceu nesta terça-feira o Erdos Mongólia por 29 a 0. A equipe já havia vencido o Baotou FC por 30 a 0, a maior goleada da história do clube em todas as categorias de base. Os garotos do tricolor paulista enfrentam ainda o Machinery Group e a seleção da Coréia do Norte pela Future Cup, na Mongólia.