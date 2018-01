Sucesso de Nego do Borel vira música de arquibancada na Argentina; confira

Uma nova versão da música 'Você partiu meu coração', sucesso de Nego do Borel ao lado de Anitta e Wesley Safadão, tomou conta das arquibancadas. Na Argentina, a torcida do San Lorenzo usou o hit do funkeiro para agitar as partidas da equipe.

Nas redes sociais, os brasileiros já compartilham a nova música e não economizaram nos elogios. "Achei uma maneira criativa dos argentinos", "eles não brincam em serviço", "a torcida do San Lorenzo cantando Nego do Borel já é a melhor coisa de 2018", comentaram os internautas.

Confira a música da torcida: