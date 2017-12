Sucesso de Thiaguinho vira homenagem ao Brasileirão em paródia

Se você gosta de pagode, já deve ter ouvido a música "Caraca, Muleke", de Thiaguinho. Pois saiba que a canção agora tem uma nova versão, dessa vez em homenagem ao Campeonato Brasileiro, que, apesar de estar no início, já agita torcedores no País todo.

A versão, feita pelo canal Futparódias, com quase 800 mil inscritos no YouTube, recorda coisas legais que aconteceram no campeonato até agora, como uma faixa da torcida do Atlético-PR para melhorar a mira de seus jogadores, os táxis usados pelo Vasco para chegar a um jogo, os resultados inesperados e também algumas "lambanças" registradas por aí. Confira: