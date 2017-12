Sucesso meteórico na seleção faz Tite ganhar paródia de hit sertanejo

É difícil encontrar alguém que esteja com tanta moral no Brasil quanto Tite. O treinador, que assumiu a seleção brasileira em um momento difícil, após fracassos em sequência e com o risco de ficar fora de uma Copa do Mundo pela primeira vez na história, demorou pouco tempo para colocar "tudo em ordem" e, com quatro rodadas de antecedência, já garantiu o País no próximo Mundial. Por causa disso, o técnico acumula homenagens de torcedores. Dessa vez, ganhou até uma música.

A canção, produzida pelo canal do YouTube Futparódias, chama "Tite, eu te amo" e é uma versão de "Te assumi pro Brasil", da dupla Matheus e Kauan, um dos grandes hits do momento na música brasileira. Durante a paródia, destaque apra frases como "se prepara pro coro, Alemanha", "O hexa logo vai chegar", "Tite arrumou o Brasil" e "é bom ver o respeito outra vez". Assista ao vídeo e se divirta: