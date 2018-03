Sucesso nas editoras: Neymar é assunto de pelo menos 12 livros

Além de ser o camisa 10 da seleção brasileira e o jogador mais caro da história do futebol, Neymar é também um sucesso nas editoras. Há pelo menos 12 livros a respeito do jovem atacante, de 26 anos, no mercado.

+ Em recuperação, Neymar posta foto com Luciano Huck e Thiaguinho

+ 9 vezes que Thiago Silva tentou chegar na semifinal da Liga dos Campeões

+ Lucas desabafa sobre a falta de chance no PSG: 'Até hoje eu não entendo'

O último foi anunciado essa semana: uma das maiores editoras da França, chamada Solar, contratou um jornalista para escrever a biografia de Neymar e apresentar o craque aos franceses. Com o prefácio escrito por Thiago Silva, a publicação vai contar ainda com quase cem entrevistas de personagens como Carlos Alberto Parreira, Fred, Renato Augusto e Marquinhos. "Neymar tem 26 anos, mas parece adolescente", disse o autor francês.

Além desse, o jogador já inspirou diversos outros livros. Biografias, perfis e obras voltadas ao público jovem são alguns dos gêneros. O livro autorizado “Neymar – Conversa entre pai e filho”, de Ivan Moré e Mauro Beting, por exemplo, está disponível em 10 países. Outro jornalista esportivo, Paulo Vinícius Coelho, também escreveu o seu: “O Planeta Neymar”, em formato de perfil.

Confira abaixo alguns dos livros sobre o brasileiro:

O Planeta Neymar

Autor: Paulo Vinícius Coelho

Editora: Editora Paralela

240 páginas

Neymar – Conversa entre Pai e Filho

Autores: Ivan Moré e Mauro Beting

Editora: Universo dos Livros

192 páginas

Neymar – O Último Poeta do Futebol

Autor: Luca Caioli

Editora: L&PM Editores

256 páginas

Neymar – Um Sonho Brasileiro

Autor: Peter Banker

Editora: Planeta do Brasil

224 páginas

Neymar Jr. de A a Z

Autor: Panda Books

Editora: Panda Books

120 páginas

Neymar

Autor: Michel Part

Editora: PUCK

123 páginas

Idioma: Espanhol

Neymar - Uma biografia de A a Z

Autor: Omar Gisler

Editora: COPRESS

Idioma: Alemão

Neymar - 88 segredos do sucesso

Autor: Daniel Dale

Editora: EMEREO PUBLISHING

Idioma: Inglês

Neymar - O livro final para os fãs

Autor: Nick Callow

Editora: OBERON

Idioma: Espanhol

Neymar: O melhor jogador brasileiro de futebol

Autor: Jason White

Editora: Jason White

Idioma: Inglês

Neymar: Um sonho futebolístico que virou realidade

Autor: Mina Javaherbin

Editora: Farrar, Straus e Giroux

Idioma: Inglês