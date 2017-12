Sucesso no Corinthians faz escolinha de futebol de Carille bombar

O sucesso incontestável como técnico do Corinthians está fazendo a escolinha de futebol do técnico Fábio Carille bombar. O espaço, que recebe crianças e adolescentes de 4 a 16 anos, fica em Sertãozinho, cidade natal do treinador. Sempre que dá uma passada por lá, nos intervalos de jogos e treinos, o treinador é tratado como celebridade pelos alunos e pais, segundo relato feito pela ESPN. A procura também cresceu muito.

O espaço, que funciona todos os dias, dá aulas de futebol e trabalha principalmente com a garotada da cidade, que fica na região de Ribeirão Preto, a cerca de 320km da capital São Paulo. Também tem aluguel de quadras e um bar/lanchonete.

À ESPN, Guilherme Luiz França, responsável pela administração da escolinha, explica como funciona o local. "Essa escolinha era uma ideia que o Fábio tinha desde que ele era jogador, sempre foi um projeto dele aqui para Sertãozinho. Hoje temos 200 crianças e campos de grama e society. Também tem treinamento físico para os pais no tempo da noite".

O valor das mensalidades, mostra a reportagem é "amigável": R$ 75, qualquer que seja a idade e o nível dos jogadores. E ainda há a possibilidade de crianças carentes treinarem de graça no local.

"Nossa visão é formar pessoas de bem em primeiro lugar. Se alguém vier a se destacar, a gente leva para uma peneira para o garoto ter uma sequência em um grande clube", diz França. Um dos garotos, inclusive, foi treinar no São Paulo, depois da indicação e do trabalho desenvolvido pelos três professores que atuam na escolinha.

Para este ano, há planos de disputar, com times próprios, o campeonato amador de Sertãozinho.