Supenso, Balotelli prefere ver duelo do Milan do que de seu time, o Nice

Mario Balotelli e polêmica são praticamente sinônimos. Destaque do Nice, líder do Campeonato Francês, o italiano gerou contestação no último domingo, ao viajar para Milão e assistir o confronto do Milan diante da Inter, ao invés do duelo de sua equipe contra o Saint-Etienne.

Sem poder entrar nos gramados por estar suspenso, "Super Mario" causou diversos questionamentos da imprensa europeia, já que as duas partidas aconteciam no mesmo horário e ele preferiu ver seu ex-clube. Na França, melhor para os companheiros de Balotelli, que venceram por 1 a 0. Na Itália, contudo, o embate acabou empatado por 2 a 2.