SuperCopa de Portugal doará dinheiro a bombeiros após maior incêndio do país

No dia 5 de agosto acontece a Supercopa de Portugal, entre Benfica e Vitória de Guimarães, e parte do dinheiro arrecadado será doado aos Bombeiros Voluntários de Figueiró dos Vinhos, um pequeno vilarejo na região do incêndio, que causou morte e destruição em julho deste ano. A Federação Portuguesa de Futebol, a patrocinadora do torneio e os clubes repassarão um euro (R$ 3,62) para cada ingresso vendido.

Além disso, mais dinheiro será repassado de acordo com os acontecimentos da partida. Cada gol valerá 5 mil euros (R$ 18.127) – excluindo os de uma eventual disputa de pênaltis; cada chute a gol ou escanteio mais 1,5 mil euros (R$ 5.438). E os zagueiros podem contribuir com desarmes, que valerão 1 mil euros (R$ 3.626); cada ataque e cada cruzamento, mais 100 euros (R$ 363).

O maior maior incêndio da história de Portugal atingiu mais de 25 mil hectares. A tragédia matou 64 pessoas, feriu 135 e evacuou centenas. A tragédia poderia ter sido muito pior se não fosse o trabalho de mais de 1 mil bombeiros que trabalham para conter o fogo que causou destruição por onde passou.