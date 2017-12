Mercado usa numeração para anunciar promoções em camisas de time baiano

Uma forma inusitada de mostrar o patrocinador vem chamando a atenção no futebol baiano pela criatividade. O Fluminense de Feira de Santana, patrocinado pela rede Walmart, passou a estampar nas camisas as promoções do supermercado.

Para isso, o número de cada jogador é aproveitado para lembrar o valor da promoção. Por exemplo, a camisa número 10 virou a camisa "R$10,98" e, acima, do número, a indicação de que este é o valor promocional de uma pizza congelada no supermercado.

A ação chamou a atenção da imprensa internacional e, segundo a ESPN, já rendeu R$40 mil ao clube, que iniciou a temporada sem patrocínio.