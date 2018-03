Superstição: Mina tira as chuteiras e se apresenta descalço ao Barça; veja

O zagueiro colombiano Yerry Mina se apresentou ao Barcelona neste sábado, vindo do Palmeiras, e chamou a atenção da imprensa espanhola por repetir um ritual que fez pela primeira vez em 2016, quando chegou ao clube paulista: ele tirou as chuteiras e as meias e pisou pela primeira vez no estádio do clube, o Camp Nou, descalço.

Mina diz que considera o campo um lugar sagrado e que merece respeito, por isso fez questão de repetir o gesto de dois anos atrás, quando pisou pela primeira vez no Allianz Parque. Ele também fez um gestual com as mãos antes de entrar no estádio.

O jogador, depois, colocou o calçado e fez a tradicional apresentação à torcida, com direito às embaixadinhas. Primeiro colombiano a jogar no Barça na história, ele falou em realização de um sonho.

"Para mim é um orgulho indescritível, porque sempre sonhei em estar aqui. Espero aprender muito com Piqué e Umtiti, compartilhar muito com eles e conquistar nossos objetivos", afirmou o defensor, em entrevista à TV do clube, onde irá assumir o lugar de Mascherano, de saída para o futebol chinês.

Assista: