Suposta foto de Luan com a camisa do Corinthians repercute na internet

O atacante Luan, do Grêmio, foi uma figura negativa na derrota por 1 a 0 do Grêmio para o Corinthians, no último domingo. O atacante tricolor perdeu um pênalti no segundo tempo e perdeu ótima oportunidade de empatar a partida.

No dia seguinte ao jogo, Luan foi envolvido em mais um episódio com o time paulista. O usuário di Twitter @rhmatoos publicou uma foto da comemoração do título do Mundial de Clubes de 2012, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Ao fundo, é possível ver um garoto com uma camisa vinho do clube e, segundo o torcedor, ele seria justamente o atacante do Grêmio, que nasceu naquela cidade.

Em 2012 comemoramos o Mundial do Corinthians bem acompanhados aqui em São José do Rio Preto pic.twitter.com/5z4t2Pd7lv — R.Matos (@rhmatoos) 26 de junho de 2017

Luan é mais um jogador que era torcedor do Corinthians na infância. Um dia quem sabe realizará seu sonho e vestirá o manto... pic.twitter.com/N22Opeu38D — Espião do Timão (@espiaodotimao) 26 de junho de 2017

Torcedor gremista que se irrita com a SUPOSTA foto do Luan com a camisa do Corinthians é muito imbecil. — Sangue Azul (@GSangueAzul) 27 de junho de 2017

Galera braba com Luan vestindo camisa do Corinthians. Que bobagem! Renato é colorado e é profissional. — BALDASSO (@FabianoBaldasso) 27 de junho de 2017

Agora tá explicado porque o Luan perdeu o pênalti contra o Corinthians. Isso mesmo, porque ele bateu mal. — Tio Leca (@tioleca) 27 de junho de 2017

Legal Luan ser Corinthians, mas sem surpresa. Chances de um garoto que ama futebol e nasceu em SP ser corinthiano são de uns 90%. — PARA SEMPRE 77 (@parasempre77) 27 de junho de 2017

Agora polemizam pelo fato do Luan, um guri de 18 anos em 2012 ter sido torcedor do Corinthians. Falta de caráter é fingir-se de isento. — Pablo (@PabloR1_) 27 de junho de 2017