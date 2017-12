Possíveis camisas do Palmeiras em 2017 vazam nas redes sociais

Poucos dias depois do vazamento da suposta próxima camisa do Palmeiras, uma nova imagem agora revela os possíveis dois outros uniformes do clube fabricados pela Adidas. Assim como a titular, a camisa número dois também terá um desenho inédito na história do clube, já que nunca antes uma camisa reserva do clube contou com listras brancas mais grossas do que as verdes.

Enquanto as duas primeiras camisas possuem apenas a inicial P no lado esquerdo do peito, a camisa três terá as inicias PI, de Palestra Itália. Esta última peça foi feita com um tom de verde escuro e os detalhes em dourado.

Como publicado anteriormente pelo Fera, esta será a primeira vez que Palmeiras terá uma camisa titular com listras verticais finais em um tom de verde mais escuro. No começo da década de 1990 e entre 2011 e 2012, o clube também utilizou fardamento com listras finais verticais, mas com linhas brancas. Já no final dos anos 1990, o uniforme até contou com litras em verde escuro, mas não tão finais como as de 2017.

Neste ano, a Adidas já lançou duas camisas de edições especiais do Palmeiras, com foco na "obsessão" do clube pela conquista da Copa Libertadores. A camisa de goleiros da coleção, na cor roxa, foi inspirada em uma usada por Marcos há dez anos.

