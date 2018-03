Susana Werner chora ida de Julio Cesar ao Flamengo: 'Triste por estar longe'

Se a torcida do Flamengo aprovou o retorno do goleiro Julio Cesar, quem não gostou nem um pouco dessa mudança foi a mulher do jogador, Susana Werner. Nesta segunda-feira, 29, horas depois da apresentação oficial do marido, ela desabafou através de uma série de vídeos no Stories de sua conta no Instagram.

Segundo Susana, a decisão de Julio Cesar foi tomada neste final de semana, sem consultar a família. Sendo assim, ela e os filhos ficaram em Lisboa, onde moram desde a ida do goleiro ao Benfica, em 2014, enquanto ele foi para o Rio de Janeiro, acertar sua transferência ao Flamengo.

"No sábado estávamos jogando boliche, e no domingo veio a bomba", disse, na rede social. "Felicidade para os flamenguistas, tristeza para mim, que estou longe. Tenho que passar por uma coisa que eu não queria, não esperava e não estou feliz de estar longe."

"Tenho muitas coisas que me prendem aqui. As mais importantes são meus filhos. Nunca deixaria meus filhos para viver no Brasil. Acho errado quem faz. Não tem nada a ver com time de futebol, até porque eu não via futebol nem quando ele jogava em nenhum dos times que ele jogou", declarou.

"Que vocês flamenguistas sejam felizes com ele, e que ele seja feliz com a escolha dele. Felicidade para os flamenguistas, tristeza para mim. Não vai dar (para acompanhar) e só Deus sabe o que vai acontecer", completou.

À medida que foi publicando os vídeos, Susana foi recebendo mensagens de alguns seguidores, questionando o desabafo. Um deles perguntou se ela se considera "boba" de não viajar para o Brasil junto com ele. "Bobo foi ele de ter nos largado aqui", respondeu.

Depois da repercussão na imprensa, Susana Werner excluiu os vídeos de sua conta no Instagram. O conteúdo, no entanto, foi transcrito pelo UOL Esporte (leia abaixo).

Confira o desabafo de Susana Werner após ida de Julio Cesar ao Flamengo

"Antes que me perguntem e especulem, prefiro explicar. 'Por que você não veio, por que a família não está aqui, filhos não vieram, não assistiram os jogos de despedida?'. Tenho muitas coisas que me prendem aqui. As mais importantes são meus filhos. Jamais deixaria para viver no Brasil.

Não vamos poder participar deste momento. Não posso sair daqui assim. Ele vai ficar aí por três meses. Nada tem a ver com time de futebol. Até porque não vejo futebol, nenhum time que ele jogou, eu ia ao estádio. Não vejo futebol. Torço por vocês flamenguistas que vocês sejam felizes com ele. Que ele seja feliz na escolha. Acho que o que ele mais queria era ser feliz no Flamengo. Tem todo direito.

É isso. Estou longe, estou com meus filhos. Não estou acompanhando essa história e não vou conseguir acompanhar.

Não vai dar e é isso aí. Só Deus sabe o que vai acontecer.

Felicidades para os flamenguistas, tristeza para mim que estou longe. Ter de passar pelo que não queria, não esperava e não estou feliz de estar longe.

Espero que vocês entendam. Não sei o que falar. Isso é só uma tristeza. Não vou ficar falando o que estou sentindo e motivos para estar triste. Julio sempre foi pessoa maravilhosa, bom pai, bom marido. Mas homens são egoistas. Não sou feminista, mas é assim.

Claro que a gente se ama, estava tudo maravilhoso. No sábado, a gente estava jogando boliche. No domingo, fui chamada para receber essa notícia. Maravilhosa. E qual era a notícia? 'Vou ali ser feliz e já volto.'"