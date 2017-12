Suspeito de provocar morte de torcedor argentino se entrega à polícia

Acusado de instigar morte de torcedor, Oscar Gómez, conhecido como "Sapito", se apresentou na tarde desta segunda-feira à Chefia de Polícia da província de Córdoba. Segundo informações da agência de notícia EFE, Gómez teria incentivado torcedores do Belgrano a espancar e jogar Emanuel Balbo da arquibancada do estádio Mario Lempes, neste sábado. A advogada do suspeito, Mónica Pico, nega participação de seu cliente no crime.

"Meu cliente é inocente, não tem nada a ver com o ocorreu com Balbo. Não instigou nada. Se entregou para colocar-se a disposição. O que aconteceu é que Balbo discutiu com ele (Oscar Gómez) por uma causa anterior, mas tudo ficou ali mesmo. Depois, Balbo brigou com outros torcedores e foram eles que o arremessaram. Meu cliente não estava lá", declarou Mónica, ao canal "Todo Noticias".

O argentino Emanuel Ezequiel Balbo, que foi arremessado de uma arquibancada durante o clássico entre Belgrano e Talleres, morreu na manhã desta segunda-feira, após ficar dois dias internado em estado grave.