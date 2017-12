Banido pela Fifa, marfinense revela ter tido depressão e 'vontade de se suicidar'

Outrora promissor jogador da seleção da Costa do Marfim, o lateral Emmanuel Eboué vive uma fase bastante instável na carreira e revelou que poderia nem mais estar vivo por conta de problemas psicológicos sofridos recentemente. O atleta esteve impossibilitado de jogar durante um ano, e afirmou ter entrado em depressão enquanto teve a carreira paralisada.

Em entrevista ao portal inglês The Telegraph, o jogador, que rescindiu o contrato com o Sunderland e está sem clube atualmente, afirmou que foi suspenso pela Fifa por um ano após se negar a pagar uma dívida com o seu ex-empresário. "Em muitos dias eu não queria nem sair da cama. Uma vez até pensei em me suicidar. Me mantenho forte pela minha família, se eu estivesse sozinho não sei o que poderia ter feito", admitiu.