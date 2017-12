Taça Cidade de São Paulo de futebol feminino terá final no Pacaembu

A grande final da IX Taça Cidade São Paulo de Futebol Feminino acontecerá neste final de semana, no Estádio do Pacaembu. Os jogos serão realizados nos dias 4 e 5 de novembro, no Estádio do Pacaembu.

A Taça Cidade São Paulo é realizada anualmente pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Essa é a 9ª edição, conta com 42 times, dividido em cinco categorias: Sub-15 e Sub-17 federadas e não federadas, além de equipes Sub-13 não federadas.

A cerimônia de abertura será a partir das 8h, com o hino nacional, enquanto a premiação será ao final de cada partida. No sábado, jogarão os times da série Sub-17, divididos nas categorias federadas e não federadas. Já no domingo será a decisão do Sub-13 e Sub-15 de federadas e não federadas.

Confira a tabela:

IX Taça Cidade de São Paulo de Futebol Feminino – Estádio do Pacaembu

Dia 04/11/2017

9h00 - Sub 17 -Centro Olímpico –ADECO X Vila Guarani Futebol Feminino

10h30 - Sub 17 -Tiger Luso Brasileiro F.C X Corinthians Futebol Clube de Santo André

Dia 05/11/2017

8h00- Sub 13 - Centro Olímpico Adeco x Tiger Instituto de Desenvolvimento

9h10- Sub 15 - Federadas Centro Olímpico Adeco X Tiger Instituto de Desenvolvimento

10h30- Sub 15 - Não Federadas Centro Olímpico Adeco x Associação Atlético Esporte Clube Guarulhos