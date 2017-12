Uma das maiores conquistas da história do Corinthians, a taça do Mundial de Clubes da Fifa, de 2000, será exposta no estádio alvinegro na manhã deste domingo. O troféu ficará na megaloja do clube, no térreo do setor oeste da Arena, das 13h às 17h.

Não será cobrada entrada nem é necessário fazer alguma compra no estabelecimento para ver a taça. Também está à mostra no local a maquete da Arena Corinthians. O preço deste último item deve ser consultado na loja.