Talento de família? Filho de Marcelo estreia no sub-10 do Real com três gols; veja

Há mais de dez anos defendendo o Real Madrid, Marcelo já é considerado um dos maiores laterais da história do vitorioso clube. E a torcida passa a ter mais um motivo para gostar dele: seu filho, Enzo, estreou pelo time sub-10 marcando três gols contra o Aravaca.

O menino, porém, não parece seguir o estilo de jogo do pai e, pelo que dá para ver no vídeo, atua no ataque e, até por isso, mostrou oportunismo ao balançar as redes, seja aproveitando da falha dos adversários ou então apostando na velocidade.

El espectacular 'hat-trick' del hijo de Marcelo en su debut con el Real Madrid ▶ https://t.co/rOAmO8Swa1 pic.twitter.com/5CBbLNUts6 — MARCA (@marca) 15 de setembro de 2017

A atuação de Enzo chamou atenção dos jornais da Espanha. O Marca inclusive produziu um material especial sobre o garoto.