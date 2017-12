Talento e físico de garoto de 12 anos do Borussia levantam suspeitas

Com apenas 12 anos de idade, Youssoufa Moukoko é o artilheiro do Campeonato Alemão Sub-17 pelo Borussia Dortmund e chama a atenção do país por seu talento, além de levantar suspeitas pela disparidade física em relação aos atletas da sua idade.

Depois de apenas três partidas disputadas na competição, o jovem Moukoko já marcou oito gols. Na última temporada, quando ainda tinha 11 anos, brilhou na categoria sub-15, segundo a agência de notícias SID, filial alemã da AFP.

O jogador germano-camaronês nasceu no dia 20 de novembro de 2004 em Yaoundé, capital de Camarões, segundo a documentação que consulado alemão deu ao pai do atleta.

Nos vídeos que começam a circular na internet, Moukoko demonstra atributos que não correspondem, a princípio, com sua pouca idade. Segundo a SID, o mundo do futebol começa a suspeitar sobre a veracidade da data de nascimento de Youssoufa.

A Federação Alemã de Futebol (DFB, na sigla em alemão) não questiona a idade do jovem, mas alerta sobre os riscos de colocar jogadores de categorias menores para jogar com os mais velhos. "Talentos como o de Youssoufa Moukoko são uma rara exceção, mas o que é excepcional não tem porque ser imitado. É preferível, em geral, desaconselhar este tipo de modelo", indicou DFB em comunicado. / AFP