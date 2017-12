'Tanquinho' de atacante argentino gera suspeitas nas redes: 'Isso é Photoshop?'

O atacante Higuaín virou motivo de piada nas redes sociais. Não, dessa vez ele não perdeu mais um de seus gols feitos com a camisa da seleção Argentina. Dessa vez, a repercussão foi por causa de uma foto que o atleta da Juventus postou no Instagram e gerou muitas dúvidas nos fãs do atacante, que acreditam que ele tenha utilizado de Photoshop para parecer mais magro.

“Velhas memórias.... Muito lindo voltar ao clube das minhas origens”, escreveu o atleta no Instagram, se referindo ao ginásio do Club Atlético Palermo, de Buenos Aires, onde iniciou a carreira como jogador. Uma possível deformação na inagem, porém, não passou despercebida. ginásio do Club Atlético Palermo, de Buenos Aires, onde iniciou a carreira como jogador.

"Você está tão gordo que fez deformar o parquet", disse um crítico, que foi seguido por outas manifestações, muitas delas feitas por torcedores do Napoli, que se revoltaram no início da atual temporada, quando o argentino decidiu trocar o time do sul da Itália pela Juventus, atual pentacampeã italiana. "Olhe o piso que se vê, deformado. Isso significa que a imagem é editada". "Não é necessário você colocar photoshop. Se estás gordo, admita, Pipa".