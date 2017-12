Tarda, mas não falha? Torcedor que imitou macaco é banido de estádios

Em 2013, ganhou grande repercussão um caso de racismo registrado na Espanha. Na partida entre Elche e Granada, um torcedor passou a imitar um macaco quando Allan Nyom encostava na bola. Eis que agora, quatro anos depois do caso, ele finalmente foi punido.

O caso aconteceu já no final do jogo, aos 44 minutos do segundo tempo. Depois de um torcedor "puxar" o coro, membros de uma torcida organizada do Elche começaram a gritar "macaco, macaco, uh, uh, uh" para Nyom, fazendo gestos com os braços simulando os movimentos do animal.

A constrangedora situação deixou o atleta furioso e ele até chutou uma bola em direção aos torcedores. Por causa da atitude, acabou punido com o cartão amarelo.

Pois agora, a justiça finalmente foi feita, com o torcedor, que não teve seu nome divulgado, sendo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça de Valência e recebendo uma multa de 4 mil euros, aproximadamente $ 15 mil. Ele ainda foi banido dos estádios de futebol por um ano.