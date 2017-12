Técnico da Argélia tem ataque de fúria contra jornalista; assista

O técnico da seleção da Argélia, Rabah Madjer, teve um ataque de fúria contra um jornalista em uma entrevista coletiva, na qual falava da vitória por 3 a 0 sobre a República Centro-Africana, em um amistoso - os dois times estão fora da Copa da Rússia.

Um jornalista, Maamar Djegbour, da Rádio Chaine Trois, da Argélia, questionou o treinador sobre o fato de a equipe vir apresentando atuações inconstantes, e também sobre a desclassificação das eliminatórias. As perguntas fizeram o técnico "explodir". Ao lado, estava o jogador Riyad Mahrez, meia do Leicester e da seleção argelina, que assistiu a tudo com uma expressão constrangida.

"Você é o inimigo da seleção! Digo isso em público, me ouçam. Respeito todos vocês, menos ele. Cale a boca! Cale a boca! Cale a boca! Cale a boca! Se aposente e deixe a próxima geração fazer o trabalho", disparou o técnico, aos gritos, contra o jornalista.

"Eu tenho uma responsabilidade. Você é o treinador da equipe nacional e você precisa responder às nossas perguntas. Você não aceita críticas e não estamos aqui para ser seu guardião. Quem é você para me chamar de inimigo?", rebateu Djebbour, na sequência do bate-boca.

Outros profissionais presentes gravaram as imagens da briga, que caíram na internet. Assista:

Algeria may have beaten the Central African Republic 3-0 in a friendly but head coach Rabah Madjer was not happy with a journalist's question towards Riyad Mahrez about the team's performances after failing to qualify for the World Cup. Mahrez's reaction is gold. pic.twitter.com/WeAOMeGIrT — Yousef Teclab (@yousefteclab) 17 de novembro de 2017