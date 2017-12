Técnico da seleção argentina é parado em blitz e xinga policial; assista

O treinador da seleção argentina Jorge Sampaoli estava um veículo que foi parado pela polícia em uma blitz e se irritou quando o policial questionou a superlotação do carro, pedindo para que alguns passageiros desembarcassem. A cena foi gravada pelo motorista de um carro que vinha atrás e reconheceu o treinador que, irritado, aparece xingando o policial de "boludo" (estúpido).

Tudo aconteceu em Casilda, na província de Santa Fé, cidade natal de Sampaoli, quando o técnico voltava do casamento da filha, de acordo com informações do jornal Olé. Não era o treinador que dirigia o veículo, que levava oito pessoas, mas ele desembarcou e começou a bater boca com o policial.

No meio da discussão, Sampaoli disse: "boludo, ganás 100 pesos ao mês" (o equivalente a cerca de R$ 18). Na maioria das redes sociais, o técnico acabou recebendo críticas por usar o suposto baixo salário do policial para ofendê-lo.

Segundo o Olé, o treinador acabou sendo acalmado por amigos e decidiu seguir até o hotel, que era seu destino, a pé, por conta da proximidade do local.

Depois de confusão, Sampaoli emitiu um comunicado para se desculpar publicamente e declarou estar totalmente arrependido, além de reconhecer que deu um "mau exemplo".

"Me sinto totalmente arrependido pelo ocorrido na madrugada de 24 de dezembro, na saída do casamento de minha filha em Casilda", escreveu o técnico. "A raiva, em uma discussão onde eu não tinha a razão, me fez dizer palavras que não representam em absoluto nem minhas convicções e nem minhas crenças. Entendo que os controles na Argentina são muito importantes para a segurança de todos. O respeito a eles salva vidas".

Assista o vídeo: