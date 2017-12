Técnico de voo diz que sobreviveu porque ficou em posição fetal no acidente

O técnico de voo boliviano Erwin Tumiri foi um dos dois tripulantes que sobreviveram à queda do avião que levava a Chapecoense a Medellín, na Colômbia, na madrugada desta terça-feira. Em entrevista a jornais locais, Tumiri revelou que escapou com vida do acidente apenas porque adotou medidas de segurança recomendadas em situações de emergência.

"Sobrevivi porque segui os protocolos de segurança. Durante a situação, muitos se levantaram de seus assentos e começaram a gritar. Coloquei as malas entre as minhas pernas para formar a posição fetal que se recomenda nos acidentes", contou Tumiri. Além dele, apenas a aeromoça Ximena Suárez foi encontrada viva entre os tripulantes da aeronave.