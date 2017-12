Técnico detona jogadores após nova derrota: 'Não posso comprar vontade'

A má campanha do Jabaquara na segunda divisão do Campeonato Paulista não parece estar incomodando muita gente dentro do clube. Ao menos é o que acredita o técnico Gilberto Costa, que não poupou seus jogadores de crítica.

"Eles têm que aprender que são atletas profissionais e tem um sonho para correr (atrás). Eu não posso ir à farmácia comprar um remedinho de vontade e dar para eles", disse ele, na sequência à derrota para o São José por 4 a 1.

Com oito rodadas já disputadas, o Jabaquara está na quinta colocação, com sete pontos, quatro atrás do último time que se garantiria na próxima fase. No próximo domingo, o time encara o União Mogi fora de casa.