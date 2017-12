Técnico discute e dá cabeçada em jogador do próprio time na Espanha

O técnico Juan Antonio Anquela, do Huesca, equipe da segunda divisão da Espanha, deu uma cabeçada durante uma discussão no atleta de seu próprio time, o meia David López. A discussão aconteceu neste sábado, no jogo contra o Getafe.

Depois de ser substituído aos 14 do segundo tempo, quando o Huesca perdia por 1 a 0, David López saiu xingando e chutou um garrafa de água, segundo o relato de portais espanhóis. O técnico não gostou do que viu e foi encarar o próprio atleta, chegando inclusive a dar uma cabeçada de leve no jogador. Os dois acabaram separados pelos reservas e outros integrantes da equipe técnica.

O Huesca acabou perdendo por 3 a 0.

Assista ao vídeo da discussão: