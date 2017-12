Técnico do Flamengo recebe 'enxurrada' de críticas após torcedor vazar seu telefone

O futebol é apaixonante e, muitas vezes, faz com que torcedores façam loucuras por causa do amor ao seu time. Quando a fase não é das melhores e existe algum tipo de desconfiança, porém, tudo fica muito pior. E o técnico Zé Ricardo, do Flamengo, sofreu com isso neste final de semana. Insatisfeitos com o empate com os reservas do Fluminense, muitos torcedores começaram a criticar a postura do treinador nas redes sociais. Alguns deles, porém, foram mais longe e divulgaram o telefone do técnico em grupos no WhatsApp, que passou a receber milhares de mensagens de pessoas que ele nem imagina quem seja.

A maioria das mensagens criticava a "teimosia" de Zé Ricardo e a insistência em atletas como Rafael Vaz e Marcio Araújo, atletas que não possuem grande aceitação da torcida. Depois de grande repercussão e até mesmo o Flamengo emitir uma nota lamentando o ocorrido e chamando o responsável por vazar o contato de "suposto torcedor", um jovem utilizou as redes sociais para admitir seu erro, conforme divulgado pelo GloboEsporte.com: "Me deram o número, mas não fui eu quem espalhei, compartilhei apenas com uma pessoa. Eu confiei em pessoas que eu não podia confiar, e elas se mostraram pobres de espírito. Peço desculpas ao Flamengo que, nesse momento conturbado, sei que qualquer polêmica é ruim. Peço desculpas a todos e reconheço o que fiz".

O rapaz, que não teve sua identidade divulgada, mas que possui telefone com DDD de Manaus, ainda se eximiu da culpa das "perturbações" ao treinador. "Eu tenho o número do Zé Ricardo sim, mas isso não significa que eu não gosto dele. Não tenho nada contra ele. Você pode me pedir um número de uma pizzaria e eu vou te passar o número. O que vocês vão falar com ela, já não é problema meu. Se a pessoa pegou o número e xingou o cara, não é minha culpa", completou.