Técnico do Inter detona corintiano que recusou troca: 'Se chegar, não vai jogar'

Nos últimos dias, foi muito comentada no meio esportivo uma troca envolvendo o Corinthians e o Internacional, com Valdivia indo para o clube paulista e Giovanni Augusto fazendo o caminho contrário. A negociação, antes dada como certa, naufragou e não irá mais ocorrer. Tudo porque o jogador corintiano não aceitou ser envolvido como moeda de troca. Essa atitude não foi nada bem recebida no Rio Grande do Sul. Antonio Carlos Zago, técnico do Inter, criticou bastante a postura do jogador.

Procuraram o Valdívia desde o começo do ano. O Corinthians, o Palmeiras, o Santos, o São Paulo. Tinha a possibilidade de troca em relação ao Giovanni Augusto. O jogador não quis vir para o Inter. E agora é que não vem mesmo. Eu não quero. E se chegar aqui, não vai jogar. Refutou o Inter, que é um grande clube. Não adianta ficar insistindo assim. As tratativas com o Valdívia com o Corinthians, já eram", declarou o técnico, que não escondeu a fúria com a atitude do meia, que está completamente sem espaço no clube paulista, sendo até mesmo "perseguido" pela torcida após recusar a troca.

O treinador também comentou a relação com Valdivia, que, segundo a imprensa gaúcha, estaria saindo do clube por causa de Zago. Para ele, isso é mentira: "É um dos jogadores que mais me dou bem no elenco, por tantas conversas que tivemos até agora. Além do desafio que tenho de fazer com que ele seja o jogador que todos esperam. Futebol para isso ele tem. Tecnicamente não tenho nenhum jogador como ele no elenco", comentou o técnico, que fez questão de destacar que o meia recuperará seu espaço na equipe.