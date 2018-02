Técnico do Irã brinca: 'Messi não é humano e Fifa deveria proibi-lo de jogar'

O técnico da seleção iraniana de futebol, o português Carlos Queiroz, fez uma brincadeira com a qualidade futebolística do astro argentino Lionel Messi, do Barcelona, em uma entrevista à agência de notícias EFE e também ao site da Fifa.

"Sempre digo que Messi é extraordinário, não é humano", afirmou. "E um jogador, até provar que é humano, deveria ser impedido de jogar pela Fifa", brincou o treinador. "Ele é um fenômeno sem comparação", completou.

Queiroz e seu time terão paradas duríssimas já na fase de classificação da Copa da Rússia. O Irã caiu no GrupoB, que tem também Portugal, Espanha e Marrocos.

Sobre as impressões de enfrentar a seleção de sua terra natal (tendo à frente um dos maiores rivais de Messi, o português Cristiano Ronaldo), o treinador do Irã afirmou que será um "momento especial", para ele e para os jogadores. Ele próprio já dirigiu a seleção portuguesa e classificou o grupo onde está o Irã como "muito interessante".

"Sempre é especial enfrentar grandes jogadores. Neste caso, é o melhor do mundo", disse. "Mas, quando a partida começa, serão apenas duas seleções querendo vencer, e o futebol determinará justiça e quem foi a melhor em campo".