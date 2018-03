Técnico do Leverkusen é multado em R$ 47 mil após simular agressão; veja

As simulações são bastante comuns no futebol e não estão restritas aos jogadores de linha. Goleiros e até mesmo técnicos já deram aquela exagerada para enganar a arbitragem. Na terça-feira, a federação alemã de futebol decidiu multar Heiko Herrlich, do Bayer Leverkusen em 12 mil euros (cerca de R$ 47 mil) por uma simulação.

+No Dia da Mentira, relembre as simulações mais bizarras do futebol

Na última quarta-feira, Herrlich fingiu ser empurrado por um jogador do Borussia Monchengladbach e se jogou no chão. Após ver seu time vencer por 1 a 0, o treinador pediu desculpas pela atitude. "Aquilo pareceu burro e aconteceu no calor do momento. Eu gostaria de me desculpar", afirmou o treinador ao jornal alemão Spiegel.

Mas isso não impediu que a federação alemã de futebol o multasse. Além da valor me dinheiro, a organização afirmou que está investigando o ocorrido e irá decidir a punição de Heiko.