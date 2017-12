Técnico do Leverkusen gera confusão dentro de campo ao simular queda; veja o vídeo

O treinador do Bayer Leverkusen, Heiko Herrlich, protagonizou uma cena curiosa na partida contra o Borussia Mönchengladbach, nesta quarta-feira. O comandante do time alemão simulou uma queda na lateral do campo e gerou confusão entre as equipes.

Ao 74 minutos da partida, o jogador Denis Zakaria, do Monchengladbach, correu para pegar a bola que saiu pela lateral do campo e tocou sutilmente no comandante da equipe adversária que, por sua vez, fingiu uma queda de maneira exagerada.

O jogo, válido pela Taça da Alemanha, terminou com vitória do Leverkusen pelo placar de 1 a 0.

Veja o lance: