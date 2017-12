Técnico do Osasuna diz que usará 'algemas e pistola' para parar Lionel Messi

Depois vencer o Real Madrid no Santiago Bernabéu por 3 a 2 e assumir a liderança do Campeonato Espanhol, o Barcelona receberá o Osasuna, nesta quarta-feira, no Camp Nou, para se manter na ponta da tabela. A empolgação catalã depois da virada sobre o maior rival e a atuação de gala de Lionel Messi preocupam o técnico Petar Vasiljevic e os jogadores do último colocado do torneio.

Em coletiva de imprensa na véspera do jogo, o treinador brincou sobre a tática que seus comandados usarão para parar o craque argentino. "Quando ele está inspirado, ele é um gênio. Ele se desconecta, mas depois fica ligado por dez minutos e faz o que faz. Já disse que precisamos de um plano para Messi e meus jogadores me disseram que irão levar algemas e uma pistola", declarou o sérvio.

"Barcelona tem uma grande dinâmica para lutar pelo título. Estão jogando muito bem e qualquer jogador, com a qualidade que possuem, pode decidir o jogo. Estão de volta na briga e não podem falhar na frente dos torcedores e acredito que (o jogo) será bem difícil", acrescentou Vasiljevic.

Após 33 partidas, o Osasuna possui somente 18 pontos e é o lanterna desde a 21ª rodada. Ao todo, o time tem três vitórias, nove empates e 21 derrotas, com 34 gols marcados e 75 sofridos. No outro extremo da tabela, o Barcelona lidera com 75 pontos, somados em 23 vitórias, seis empates e quatro derrotas. O time catalão já marcou 94 gols e sofreu outros 32.