Técnico do Palmeiras faz treino físico e precisa de ajuda para se recuperar

O técnico Roger Machado, do Palmeiras, voltou a viver parte da rotina de jogador. Aos 42 anos e após 14 temporadas como profissional, o treinador integrou nesta quarta-feira o trabalho físico do elenco na Academia de Futebol e ao fim da atividade, sentiu o impacto do esforço e precisou de ajuda da comissão técnica para fazer alongamento.

Na atividade, o treinador inicialmente apenas observou seus atletas nos exercícios de musculação e força, para depois se juntar ao trabalho de corrida em circuitos espalhados por um dos gramados da Academia de Futebol. A presença de Roger animou os jogadores, que brincaram com a participação dele. O lateral Marcos Rocha simulu pedir substituição ao ver o técnico sentado no chão após o trabalho.

Roger costuma treinar junto com o time, porém foi a primeira vez em que a presença dele se deu em uma atividade aberta aos jornalistas. O ex-zagueiro e lateral de times como Grêmio e Fluminense se aposentou do futebol há dez anos e assumiu o comando do Palmeiras no fim do ano passado.