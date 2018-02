Técnico do PSG diz que Neymar convidou colegas para seu aniversário

A poucas horas de comemorar seus 25 anos, Neymar brilhou no Campeonato Francês. O astro brasileiro marcou na vitória do Paris Saint-Germain por 3 a 0 sobre o Lille e atingiu a marca de 350 gols na carreira. Após a partida, o técnico da equipe disse que o atacante convidou todos seus companheiros de time para sua festa de aniversário neste domingo em Paris.

"Eu sei que ele estará com os amigos, os companheiros de time, entre outras pessoas. Creio que estamos todos convidados", disse Unai Emery, comandante do PSG. Neymar foi notícia ainda esta semana quando revelou que iria arcar com os custos para que seus "parças" no Brasil pudessem viajar a Paris.

Apesar do convite, Emery não confirmou presença na festa do atacante brasileiro. "O mais importante é o treino de domingo de manhã e o treino de segunda-feira, pois temos jogo na terça-feira à noite (contra o Sochaux, pela Copa da França)", contou. "Um aniversário é só mais um aniversário", advertiu o comandante.