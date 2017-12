Técnico do Sevilla elogia Messi e compara argentino com o Batman

Jorge Sampaoli, admirador declarado do futebol de Messi, fez uma declaração curiosa para exaltar a habilidade do jogador argentino. "Comparar Leo Messi com os outros [jogadores] é como comparar um grande policial ao Batman", definiu o treinador do Sevilla, em entrevista ao "Bein Sports".

A declaração repercutiu entres os veículos de imprensa e nas redes sociais. O jornal britânico "The Mirror", por exemplo, fez uma montagem de Messi com a capa e a máscara de Batman. No twitter, diversos usuários criaram memes em que o argentino aparece como um super-herói. Em uma das imagens, o jogador do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, também aparece vestido de Superman ao lado de Messi.

Com 39 pontos, o Sevilla é o vice-líder do Campeonato Espanhol, um ponto à frente do Barcelona de Messi, e apenas um atrás do Real Madrid, que está na ponta da tabela.