Técnico do Shakhtar aparece vestido de Zorro em entrevista após vitória

O técnico do Shakhtar Donetsk, Paulo Fonseca, cumpriu a promessa que tinha feito antes da partida desta quarta-feira pela Liga dos Campeões, contra o Manchester City, e apareceu vestido de Zorro, o herói mascarado, na entrevista coletiva após o jogo.

Com a vitória por 2 a 1 sobre a equipe inglesa, o Shahktar garantiu vaga na próxima fase da competição continental - no grupo, além do Manchester, o time ucraniano tinha a companhia do Nápoles, numa espécie de "grupo da morte". Por isso mesmo, como poucos acreditavam na classificação, o técnico fez a promessa.

+ Messi faz promessa se Argentina vencer a Copa: caminhar 40 km até basílica

+ Brasileiro provoca Griezmann após eliminação do Atlético de Madrid

+ Médica do Spartak Moscou proíbe sexo antes de jogo contra o Liverpool

"Se passarmos, vou mascarar-me de Zorro. Sei que não acreditam, mas vai mesmo acontecer", disse Fonseca, dias antes da definição dos mata-matas.

Pois a equipe ucraniana não só venceu como foi superior durante toda a partida, garantindo a vitória com um golaço de Bernard e outro de Marlos. Além disso, o Shakhtar (segundo colocado no grupo, com 12 pontos) tirou a invencibilidade do City (que manteve a primeira colocação, com 15 pontos) nesta temporada.

"Hoje jogamos uma partida quase perfeita. Nós fomos bastante disciplinados e atacamos com bastante eficiência. Acredito que não só os torcedores do Shakhtar, mas como todos os ucranianos deveriam estar orgulhosos do nosso time", analisou o "técnico mascarado".

O sorteio dos confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões será realizado nesta segunda-feira, na sede da Uefa, em Nyon (Suíça), a partir das 9 horas (de Brasília). Há chances de o Manchester City encarar um rival mais complicado como Bayern de Munique, Juventus ou Real Madrid, o atual bicampeão da competição europeia.