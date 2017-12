Técnico do Tottenham compara Dele Alli a Neymar: 'Vai ser igual ou melhor'

O técnico do Tottenham, Maurício Pochettino, não está poupando elogios ao meio-campista inglês Dele Alli, de 21 anos, autor do golaço contra o Watford pela Premier League no sábado, 9.

Em entrevista ao Mirror, o treinador disse que, apesar de jogarem de forma completamente diferentes, Neymar e Dele Alli vão poder ser comparados em breve.

"Não sei se Alli já está nesse nível, mas seu potencial mostra que ele vai ser igual ou melhor que Neymar", defendeu. "Alli é um jogador inacreditável e ainda muito jovem, com um enorme potencial. Vamos ver o que acontece".

Veja o gol contra o Watford: