Técnico do Vasco presta queixa contra zagueiro da Ponte Preta após empurrões

O técnico do Vasco, Milton Mendes, prestou queixa em uma delegacia de polícia em Campinas após o fim da partida que acabou em 0 a 0 com Ponte Preta. Mendes foi empurrado e levou um pisão no pé de Rodrigo, zagueiro da Ponte, ainda dentro de campo.

O treinador fez ainda exame de corpo de delito, que teria constatado uma lesão em seu pé, por conta da agressão.

Rodrigo, que é capitão da Ponte, deixou o próprio Vasco neste ano após desentendimentos com o treinador, empurrou o técnico por pelo menos três vezes, mostram as imagens da TV. O técnico foi cumprimentá-lo após a partida, e o zagueiro teria interpretado a atitude como deboche.

Em entrevista coletiva, Milton afirmou que não foi o responsável pela saída de Rodrigo do Vasco. "Vivemos numa sociedade com tanta violência, e homens que envergam braçadeira de capitão têm esse tipo de atitude. Vocês viram o que aconteceu. Fui agredido. Acho que isso não pode passar impune", declarou. Ainda na saída do campo, o treinador declarou que o fato "mostra bem o nível" que tem Rodrigo.

Já o jogador publicou em seu Instagram um vídeo onde dá sua versão dos fatos, e também não poupou críticas ao técnico do Vasco.

"Estou aqui para dar uma explicação sobre o que aconeceu. Estava conversando com os meninos, dando os parabéns para eles pelo jogo. Aí me pegou de surpresa um cara que eu deixei o Vasco por causa dele, ele pediu minha saída, já deixei claro em todas as entrevistas que não gosto dele, não é meu amigo... Quando vi qu ele me abraçou, dei um empurrão, foi a primeira coisa, para que ele tirasse a mão de mim. Depois do primeiro empurrão, ele começou a me xingar, agredir verbalmente. Eu continuei empurrando para ele sair dali. Foi esse motivo que me levou a empurrá-lo".

O árbitro Sandro Meira Ricci relatou o ocorrido na súmula da partida assim que soube da confusão entre Rodrigo e Milton Mendes.