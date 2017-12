Omar de Felippe renunciou ao cargo de treinador do Vélez Sarsfield após ser ofendido por torcedores através de insultos verbais e cusparadas, na sequência da derrota por 2 a 0 para o Unión de Santa Fe, pela Superliga argentina, nesta segunda-feira, 6.

"A renúncia é irrevogável. Eu vou porque um estúpido me cuspiu no campo e eu não venho aqui para isso. Se não há apoio, não se pode continuar", disse o treinador durante uma entrevista coletiva, logo depois do jogo.

O episódio com um torcedor não foi um caso isolado. Uma enxurrada de insultos e agressões da torcida foram direcionadas a Omar ao final do jogo, em consequência de uma série de resultados ruins. "É uma lástima que não tenha dado frutos apesar do esforço, mas eu vou para aliviar a pressão", afirmou.

Aos 55 anos, o treinador tem um reconhecimento público e do governo por ter sido um combatente na Guerra das Malvinas, travada contra a Inglaterra, em 1982.

Na tabela que define os times que serão rebaixados, e que leva em conta as quatro últimas temporadas, o Vélez Sarfield é o 23º entre 28 times. Na tabela contando apenas os jogos da edição 2017/18 da Superliga, o clube é o 18º, com 10 pontos após oito rodadas, sendo três vitórias, um empate e quatro derrotas, com seis gols marcados e 11 sofridos.

O treinador chegou ao Vélez no final de setembro de 2016, em meio a uma grave crise financeira, sem reforços e com elenco recheado de jogadores juvenis. A saída de De Felippe acontece apenas cinco dias depois das eleições internas no Vélez.

Em somente oito rodadas do campeonato, Omar de Felippe é o sétimo técnico demitido. Antes dele, foram sacados Diego Aguirre, do San Lorenzo, Gustavo Mtosas, do Estudiantes, Gustavo Álvarez, do Temperley, Nelson Vivas, do Defensa y Justicia, Sebastian Méndez, do Belgrano, e Mario Sciacqua, do Olimpo. / AFP