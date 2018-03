Técnico do Dortmund diz que Bolt 'tem muito trabalho a fazer' se quiser jogar futebol

Usain Bolt atraiu a presença de mais de mil pessoas ao CT do Borussia Dortmund nesta sexta-feira, mas parece que o seu desempenho dentro de campo não surpreendeu o técnico Peter Stoger, que chegou a dizer que o astro não está pronto para ser um jogador profissional.

"Acho que ele é talentoso, mas, se quisesse jogar em alto nível, teria muito trabalho a fazer", afirmou o comandante da equipe alemã após o treinamento.

Stoger ainda falou que o treino de Bolt "foi apenas uma movimentação", diferente do que o jamaicano iria encontrar nas atividades rotineiras de uma equipe de futebol. "A capacidade física que ele precisa para praticar seu outro esporte é completamente diferente da necessária para o futebo.", analisa.

Bolt se aposentou do atletismo no ano passado e tem a ambição real de vir a se tornar um jogador profissional de futebol. O ex-velocista aproveitou a sua ilustre aparição no Dortmund para reforçar o seu desejo de vir a atuar na elite do futebol, embora nunca tenha jogado profissionalmente no esporte mais popular do planeta.