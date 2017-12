Técnico é atingido por avião de papel e finge contusão na França

Os jogadores de futebol são muito criticados por simularem faltas ou lesões graves após leves toques de adversários. Desta vez não foi um atleta, mas um técnico que entrou na onda da encenação.

Nos minutos finais da partida contra o Rennes, Pascal Dupraz, técnico do Toulouse, colocou as mãos na testa e chegou a ser atendido por companheiros, como se tivesse sido atingido por alguma coisa pesada atirada pela arquibancada. No entanto, o replay mostrou que Dupraz foi atingido por algo parecido com um pequeno avião de papel. O resultado do jogo também não foi nada favorável ao "ator", já que o Toulouse perdeu por 1 a 0.