Técnico é demitido por humilhar rival após time vencer por 25 a 0

O técnico da equipe infantil (sub-12) do Club Deportivo Serranos, equipe amadora de Valencia, na Espanha, perdeu o emprego porque o time foi bem demais contra um adversário. Num campeonato local, a equipe atropelou o Benicalap C por 25 a 0. O técnico foi, então, mandado embora pelo motivo de "humilhar excessivamente" o rival. As informações foram publicadas pelo portal El País.

"Nós apoiamos o respeito ao adversário", disse Pablo Alcaide, um dos responsáveis pela base do Serranos, ao portal. "Foi uma decisão de consenso. Depois do rebuliço pelo resultado, entendemos que o treinador deveria deixar o cargo". O técnico não teve o nome revelado.

O advogado do treinador defendeu seu cliente, mas segundo suas declarações o time adversário era tão ruim que não houve como parar de marcar.

"Em nenhum momento ele incentivou seus jogadores a ampliar o placar. Pelo contrário, disse a eles que deixassem de pressionar no campo adversário. Mas o Benicalap, que não tinha reservas, seguia atacando e deixava muitos espaços", disse Daniel Revenga.

O Benicalap terminou a temporada com 30 derrotas em 30 jogos, e 247 gols sofridos.