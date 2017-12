Técnico é preso por não pagar pensão e espera banco abrir para ser solto

Quando a gente acha que já viu de tudo no futebol, vem uma história e mostra que realmente até as coisas mais improváveis são possíveis. Cláudio Britto, treinador da União Barbarense, que disputa a Série A-2 do Campeonato Paulista, foi preso após não pagar pensão alimentícia para a sua ex-esposa e foi abordado pela polícia ainda no estádio, logo após a derrota de seu time para o Mogi Mirim por 4 a 1, neste sábado.

Até aí, nenhuma novidade, visto que até pessoas famosas já foram detidas pelo mesmo motivo. Porém, desta vez, de acordo com reportagem do UOL, Britto, juntamente com a diretoria do clube em que trabalha conseguiu levantar os R$ 9 mil que precisa pagar para ser liberado. Porém, um empecilho fez com que ele tenha que passar o resto do final de semana atrás das grades: o pagamento precisa ser feito em um caixa e a agência bancária só abre às 10 horas da manhã desta segunda-feira.

Como se não bastasse esse problema com a justiça, Cláudio Britto tem que quebrar a cabeça para velar a Barbarense a dar a volta por cima. Atualmente, a tradicional equipe de Santa Bárbara D'Oeste é a última colocada na tabela, com apenas uma vitória em 11 jogos. O próximo desafio é já na quarta-feira, contra o Bragantino.