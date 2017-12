Técnico faz 'strip-tease' para protestar contra árbitro do Campeonato Argentino

Os técnicos de futebol costumam extravasar à beira do campo, mas não como Nelson Vivas. O treinador do Estudiantes, da Argentina, ficou revoltado com uma marcação do árbitro e, ao ser expulso do jogo contra o Boca Juniors, neste sábado, ficou "desnorteado" e decidiu arrancar sua camisa como forma de protesto.

Ex-zagueiro de estilo viril, Vivas construiu uma carreira vitoriosa no futebol, passando, alem de Boca Juniors e River Plate, por grandes clubes europeus, como Arsenal e Inter de Milão, além de defender a seleção argentina na Copa do Mundo de 1998.

Nelson Vivas auditions for the Incredible Hulk after being sent off during Boca-Estudiantes. pic.twitter.com/7wgPCkT2E2 — Daniel Edwards (@DanEdwardsGoal) 7 de maio de 2017

Trabalhando como técnico desde 2013, ele está no Estudiantes desde 2015, mas nunca tinha "se revoltado" dessa forma. Apesar de sua reação explosiva ainda no primeiro tempo, o seu time não foi prejudicado, já que conseguiu segurar o líder do Campeonato Argentino em 0 a 0.