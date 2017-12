Técnico mais vitorioso da história do Manchester, Ferguson completa 75 anos

Alex Ferguson assumiu o comando do Manchester United em 1986, onde permaneceu por 27 anos. Treinador mais vitorioso da história do clube, acumulou um total de 38 troféus, entre eles 13 do Campeonato Inglês, dois da Liga dos Campeões da Europa e cinco da Copa da Inglaterra. A lenda do futebol inglês e mundial conquistou ainda outros 11 títulos em clubes da Escócia, sua terra natal.

No comando do Manchester disputou 1.500 partidas, das quais venceu 895 (60%).O escocês perdeu apenas 267 jogos (18%) e a maior série invicta foi entre 1993 e 1994, quando obteve 34 vitórias consecutivas.